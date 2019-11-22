Çare aranıyor

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Fenerbahçe’de halen daha maddi durumlar en önemli sorun olarak yer alıyor. Başkan Ali Koç ve yönetim, geldiği günden bu yana sıkıntıları aşmak için çare arıyor. Fener Ol ve üye projeleri kesilmeden devam ediyor, kasada sıcak para olması için çaba sarf ediliyor.

Fenerbahçe’nin hâlâ en önemli sorunu ekonomik konular. Başkan Ali Koç ve yönetimi geldikten sonra yaptıkları açıklamalarda birçok kez bu konuya vurgu yaptı.

Kulübün gelirlerinin doğrudan borç ve faizlere gitmesinden dolayı sarı-lacivertliler yeni gelir kalemleri yaratmak birçok çalışma yapmıştı. Kulübün mevcut durumun biraz olsun düzeltilmesi için yapılan ve yapılmaya devam edecek çalışmalarla yaşanan sıkıntılar şu şekilde özetlendi:



Mali kaynak sıkıntısını aşmak için “Fener Ol” projesi hayata geçti. Bu çerçevede kulüp 25 Milyon Euro’nun üzerinde gelir elde etti.

Yönetim yeni yıl ile birlikte “Fener Ol projesine” devam etmeyi planlıyor.

Eski Başkan Aziz Yıldırım döneminde başlatılan 1 Milyon Üye projesi aynı isimle olmasa da benzer felsefe ile devam ediyor. 1 Milyon üye sayısı abartı bulunsa da üyelerden elde edilecek gelirin önemine vurgu yapılıyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde 100 yeni üye kulübe kazandırıldı. Bu da toplamda 1 milyon TL anlamı geliyor. Bu para kulübün bir günlük duyduğu sıcak parayı karşılıyor. Yönetim kurulu kulübe yeni üye sağlamaya ve kulübe yeni gelirler yaratmaya çalışıyor.

Kulüpte özellikle ekonomik konularla alakalı daha hızlı hareket edebilmek için bir icra kurulu da kurulmuştu. Başkan Ali Koç’un yanısıra Semih Özsoy, Burhan Karaçam, Erol Bilecek gibi isimlerin yer aldığı kurul özellikle ekonomik duruma çare arıyor. Bu ekonomik darboğazda sarı-lacivertli yönetim, UEFA’nın kriterlerine uymaya özen gösteriyor. Başkan Ali Koç’un bizzat UEFA ile temas halinde olduğu ifade edildi.

Bonservis gelirlerinde problem

Fenerbahçe’de yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra bonservis gelirlerinde de problem yaşıyor. Bu sezon ve önceki sezon da satışı yapılan bazı oyunculardan beklediği bonservis gelirlerini henüz alabilmiş değil.



Bu da doğal olarak ödeme ve nakit akışında sıkıntı yaratıyor. Josef de Souza, Giuliano ve Eljif Elmas gibi oyuncuların bonservis gelirlerinin gelmesinde gecikmeler ve aksaklıklar yaşanıyor.

FIFA’ya gidiyorlar

Sarı-lacivertli kulüpte takımdan ayrılan bazı yabancı futbolcuların halen daha ödemelerinin olması bir diğer sıkıntı oluyor. Mevcut gelirlerle çarkı döndürmekte zorlanan yönetim eski futbolcuların alacaklarını da henüz ödeyebilmiş değil. Takımdan ayrılan çok sayıda futbolcu uzun süredir kendilerine ödenemeyen alacakları bekliyor. Bazı yabancı oyuncuların FIFA’ya başvurmadan önce son uyarıları yaptığı belirtildi.