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08.08.2019 - 21:09| AA

Carroll, Newcastle United'a döndü

Newcastle United, West Ham United'dan ayrÄ±lan golcÃ¼ futbolcu Andy Carroll'Ä± transfer etti.Â

Carroll, Newcastle United'a döndü

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, West Ham United'dan ayrÄ±lan golcÃ¼ futbolcu Andy Carroll'Ä± transfer etti.Â 

Newcastle United KulÃ¼bÃ¼, serbest oyuncu statÃ¼sÃ¼ndeki Ä°ngiliz futbolcu Carroll ile bir yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼be 8 yÄ±l sonra dÃ¶nen 30 yaÅŸÄ±ndaki Carroll, geÃ§en sezon fazla forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± West Ham United'da 14 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve bir gol attÄ±.

Ä°ÅŸte yÄ±lÄ±n golü! Messi...
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