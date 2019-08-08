Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, West Ham United'dan ayrÄ±lan golcÃ¼ futbolcu Andy Carroll'Ä± transfer etti.Â

Newcastle United KulÃ¼bÃ¼, serbest oyuncu statÃ¼sÃ¼ndeki Ä°ngiliz futbolcu Carroll ile bir yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼be 8 yÄ±l sonra dÃ¶nen 30 yaÅŸÄ±ndaki Carroll, geÃ§en sezon fazla forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± West Ham United'da 14 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve bir gol attÄ±.