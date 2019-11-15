CAS'tan fair play soruÅŸturmasÄ± konusunda Manchester City'ye ret

UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester City tarafÄ±ndan UEFA'nÄ±n finansal fair play soruÅŸturmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan baÅŸvuruyu reddetti.Â

CAS'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, finansal fair play kriterlerine uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle UEFA tarafÄ±ndan soruÅŸturmasÄ± devam eden Manchester City'nin, sÃ¶z konusu durumunun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.Â

Manchester City'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada yasal bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n soruÅŸturmanÄ±n durdurulmasÄ±na yÃ¶nelik talebinin de reddedildiÄŸi duyuruldu.

Â SoruÅŸturma sonucunda UEFA'nÄ±n Manchester City'ye ceza vermesi halinde, Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n bu duruma itiraz edebileceÄŸini de ifade edildi. Ä°ngiliz ekibine verilebilecek cezalar arasÄ±nda, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nden men de yer alÄ±yor.Â

Alman haber dergisi Der Spiegel, 2018 yÄ±lÄ±nda Manchester City'nin finansal fair play konusunda birÃ§ok kuralÄ± Ã§iÄŸnediÄŸini iddia eden belgeler yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu iddialarÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en UEFA, geÃ§en mart ayÄ±nda Manchester City hakkÄ±nda finansal fair play soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°ddialar arasÄ±nda, Borussia Dortmund'da forma giyen Ä°ngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun Manchester City'nin altyapÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen menajerine 200 bin sterlin Ã¶deme yapÄ±lmasÄ± da yer alÄ±yor.Â

Manchester City, 2014 yÄ±lÄ±nda aynÄ± gerekÃ§eyle suÃ§lu bulunmuÅŸ ve 49 milyon sterlin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.