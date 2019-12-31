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31.12.2019 - 11:52 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Cavanda’nın başı dertte

Luis Cavanda'ya kulübü Standard Liege bu sezon hiç forma vermedi. Galatasaray'ın eski oyuncusu kadro dışı bırakılmasının ardından kontratını tek taraflı feshetmekle tehdit etti.

Cavanda’nın başı dertte

Galatasaray ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Luis Cavanda, takımı Standard Liege’de büyük sıkıntı içerisine girdi. Belçika ekibindeki ilk senesinde 33 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, ikinci senesi olan geçen sezon ise 27 kez sahaya çıktı.

Trafik kazasıyla başlayan uğursuzluk

Ancak bu sezon kendisi için tam bir kabusa dönüştü. Yaz ortasında bir trafik kazası geçiren ve arabası büyük hasar gören Angola asıllı Belçikalı futbolcu, sonrasında kadro dışı bırakılmanın şokunu yaşadı.

Tek bir maçta oynatılmadı

Teknik direktör Michel Preud’homme, kadro dışı bıraktığı futbolcusunu bu sezon adeta defterden sildi. Luis Cavanda, 21. haftası geride kalan Belçika liginde henüz tek bir maçta görev almadı, bir dakika bile forma giymedi.

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Maç gibi, idman da yasak

Belçika’da sezon başlarken kulüplerin teslim ettikleri oyuncu listesine futbolcunun ismi alınmadı. Lig ve kupa maçları için verilen listeye eklenmeyen Cavanda’nın, Standard Liege A takımıyla idmanlara çıkmasına da izin verilmedi.

Ocak ayında transfer olacak

Tesislerde çalışmalarına ancak bireysel olarak da devam edebileceği tebliğ edilen Cavanda bunun üzerine karşı bir hamlede bulundu. A takımla idmanlara çıkmasına izin verilmemesi durumunda, kontratını tek taraflı olarak feshetmekle tehdit etti. Belçika ekibinin bu ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Cavanda’nın başı dertte

 

 

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