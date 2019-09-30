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HaberlerŞampiyonlar LigiCavani ve Neymar kadroda yok
30.09.2019 - 11:12 |

Cavani ve Neymar kadroda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la yarın akşam karşılaşacak olan Fransız devi PSG'nin maçı kafilesi belli oldu.

Cavani ve Neymar kadroda yok

Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosunda sakatlığı bulunan Edinson Cavani ve cezalı Neymar kadroda yer almıyor.

PSG'nin İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde;

Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.

Antrenmanda gol şov yaptılar!
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