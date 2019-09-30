30.09.2019 - 11:12 |
Cavani ve Neymar kadroda yok
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la yarın akşam karşılaşacak olan Fransız devi PSG'nin maçı kafilesi belli oldu.
Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosunda sakatlığı bulunan Edinson Cavani ve cezalı Neymar kadroda yer almıyor.
PSG'nin İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde;
Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.