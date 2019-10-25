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25.10.2019 - 20:24 |

Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda 9’uncu hafta Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçıyla başladı.

Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda 9’uncu haftasında Çaykur Rizespor, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. İsmail Kartal yönetiminde kötü bir dönemden geçen ev sahibi takım Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişine son vermek istiyor. 9 puanla 13. sırada bulunan Ankaragücü ise Rize deplasmanında kazanmak istiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başladı.

Ç.RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ: 1-0

*İlk yarı sona erdi

GOL: 28' Samudio (Penaltı) (Çaykur Rizespor)

VAR'la gelen penaltı
26. dakikada Hakem Koray Gençerler, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Attamah, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Oğulcan

MKE Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, Mehmet, Kitsiou, Faty, Pinto, Hasan, İlhan, Orgill

Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)

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