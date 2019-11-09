Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Maçta Rizespor'un tek golünü 26. dakikada Abarhoun attı. Öte yandan 54. dakikada kırmızı kart gören Tarık Çetin Rize'yi 10 kişi bıraktı.

VAR'la iptal

Dakika 58'de hakem Mete Kalkavan, Sivasspor lehine penaltı kararı verdi. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle kararı iptal etti

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Çaykur Rizespor, 10. sıraya yükseldi. Antalya ise 11 puanla 15. sıraya geriledi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 78 Orhan Ovacıklı), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar (Dk. 67 Abdullah Durak), Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Zafer Görgen)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Eren Albayrak (Dk. 75 Doğukan Sinik), Charles, Ufuk Akyol (Dk. 65 Fredy), Serdar Özkan (Dk. 66 Chahechouhe), Amilton, Mukairu, Leschuk

Gol: Dk. 26 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Moroziuk, Dk. 72 Vetrih (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Amilton, Dk. 58 Leschuk, Dk. 61 Serdar Özkan, Dk. 71 Eren Albayrak (Antalyaspor)

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahası dışından Serdar Özkan'ın sert şutunda, top üsten auta çıktı.

26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, topu kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçın 54. dakikasında Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin kırmızı kartla oyun dışında kalınca, ev sahibi ekipte 56. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın yerine yedek kaleci Zafer Görgen maça dahil edildi.

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada bir pozisyonda 4. hakeme itiraz eden Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

65. dakikada Nazım Sangare'nin sağdan ortasında Mukairu'nun vuruşunda yerden seken topu kaleci Zafer Görgen, son anda kornere tokatladı.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı.

84. dakikada sağ taraftan Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

90. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Nazım Sangare'nin sert şutunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Abarhoun kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.