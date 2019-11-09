09.11.2019 - 16:59 |
Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 17:30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
10 hafta sonunda iki ekipte 3 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puanı bulunuyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
Çaykur Rizespor : Tarık, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Boldrin, Aminu Umar, Oğulcan.
Antalyaspor: Ferhat, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım.