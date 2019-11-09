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09.11.2019 - 16:59 |

Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 17:30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı  Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 

10 hafta sonunda iki ekipte 3 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puanı bulunuyor. 

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER: 

Çaykur Rizespor : Tarık, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Boldrin, Aminu Umar, Oğulcan.

Antalyaspor:  Ferhat, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım.

 

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