Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda büyük heyecana sahne olan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 13. dakikada frikikten Deniz Türüç ile 70. dakikada Jailson kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 19. dakikada Boldrin attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 31 puanla 4. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar Aminu, Boldrin, Oğulcan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU











Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası üzerinde defansın uzaklaştırmak istediği topu Tolga Ciğerci önünde buldu. Bu futbolcunun ara pasında ceza sahası içerisinde Vedat Muric'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

11. dakikada Kruse ile verkaça giren Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile uzaklaştırdı.

13. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Diomande'nin topa elle müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler serbest vuruşa hükmetti. Ceza yayı üzerinde Deniz Türüç'ün vuruşunda barajı aşan top kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı sağdan filelere gitti: 0-1.

18. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'un önüne indirdi. Bu futbolcu, Zanka'dan önce kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

33. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası sol çaprazına ortasında Dirar'ın kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı 1-1 tamamlandı.



Maçtan notlar

Savunmaya Zanka geçti

Beşiktaş derbisinde kazanan kadroyu bozmak istemeyen Ersun Yanal, savunmada Serdar Aziz'in yokluğunda Zanka'yı görevlendirdi. Orta saha ve hücum kurgusunu birebir derbideki gibi devam ettiren Yanal, Zanka-Jailson stoper ikilisini kullandı.

İkili daha önce sezonun ilk haftalarında da 4 maçta yan yana oynamıştı. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues yedek kulübesinde maça başladı.

Rize'de yoğun ilgi

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'ye taraftarları büyük destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başlamasına 1 saat kala yerlerini aldı ve son ana kadar hep destek verdi. Öte yandan ev sahibi taraftarlar da tribünleri büyük ölçüde doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

Vedat Muriç'in özel gecesi

Sarı-lacivertli takımın yıldız forveti Vedat Muriç, Çaykur Didi Stadı'nda duygusal bir akşam yaşadı. Sezon başında veda ettiği mavi-yeşilli takıma ilk kez konuk olan Muriç, stada ısınmaya çıktığı andan itibaren herkesin ilgi odağı oldu.

Çaykur Rizespor taraftarlarının alkışlarla karşıladığı Kosovalı golcü, daha sonra eski takım arkadaşlarının yanına gitti. Kulüp ve stat çalışanlarıyla da görüşen Muriç, herkesle tek tek ilgilendi.

Bayrak gururu

Çaykur Rizespor taraftarları, Doğu Türkistan'a destek vermek için bayraklarla çok güzel bir görüntü ortaya çıkardı. Hem Türk bayrağımız hem de Doğu Türkistan'ın bayrakları tribünlerde yer aldı. Dev bayraklar ayakta alkışlandı. Ayrıca bir pankart açılarak, 'Doğu Türkistan Türk'tür, Türk kalacak' denildi.