Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe kritik maça çıkarken mutlak 3 puanla dönmek istiyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 3-1 geçerek moral bulan Sarı Kanarya böylelikle deplasman fobisini de yenmek istiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.

Ç.RİZESPOR - FENERBAHÇE: 1-1

*İlk yarı oynanıyor



GOL: 13' Deniz Türüç (Fenerbahçe) 19' Boldrin (Ç.Rizespor)

Önemli pozisyonlar

12. dakikada Rizesporlu Diomande'ın büyük hatası. Fenerbahçe çok tehlikeli yerden frikik kazandı. Deniz kullandığı frikiği ağlara gönderdi.



İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar Aminu, Boldrin, Oğulcan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Rodrigues yedek

F.Bahçe'de ilk 11'de oynaması beklenen Rodrigues'in yedek başlaması sürpriz olarak nitelendirildi.

Maçtan notlar

Savunmaya Zanka geçti

Beşiktaş derbisinde kazanan kadroyu bozmak istemeyen Ersun Yanal, savunmada Serdar Aziz'in yokluğunda Zanka'yı görevlendirdi. Orta saha ve hücum kurgusunu birebir derbideki gibi devam ettiren Yanal, Zanka-Jailson stoper ikilisini kullandı.

İkili daha önce sezonun ilk haftalarında da 4 maçta yan yana oynamıştı. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues yedek kulübesinde maça başladı.

Rize'de yoğun ilgi

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'ye taraftarları büyük destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başlamasına 1 saat kala yerlerini aldı ve son ana kadar hep destek verdi. Öte yandan ev sahibi taraftarlar da tribünleri büyük ölçüde doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

Vedat Muriç'in özel gecesi

Sarı-lacivertli takımın yıldız forveti Vedat Muriç, Çaykur Didi Stadı'nda duygusal bir akşam yaşadı. Sezon başında veda ettiği mavi-yeşilli takıma ilk kez konuk olan Muriç, stada ısınmaya çıktığı andan itibaren herkesin ilgi odağı oldu.

Çaykur Rizespor taraftarlarının alkışlarla karşıladığı Kosovalı golcü, daha sonra eski takım arkadaşlarının yanına gitti. Kulüp ve stat çalışanlarıyla da görüşen Muriç, herkesle tek tek ilgilendi.

Bayrak gururu

Çaykur Rizespor taraftarları, Doğu Türkistan'a destek vermek için bayraklarla çok güzel bir görüntü ortaya çıkardı. Hem Türk bayrağımız hem de Doğu Türkistan'ın bayrakları tribünlerde yer aldı. Dev bayraklar ayakta alkışlandı. Ayrıca bir pankart açılarak, 'Doğu Türkistan Türk'tür, Türk kalacak' denildi.