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24.07.2019 - 21:31| RİZE (AA) -

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin'in, yeşil-mavili ekibin Bolu kampına katıldığı belirtildi.

Oyuncu için yapılacak imza töreninin ise kamp sonrası Rize'de düzenleneceği aktarıldı.

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