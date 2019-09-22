Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (CANLI)

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynananve 14:00'da başlayan müsabakayı Serkan Tokat yönetiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0-2 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 12' Muhammet Demir, 16' Twumasi (Gazişehir)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Morais'in soldan ceza sahasına yerden ortasında altıpas içinde Muhammet Demir'in ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

16. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Twumasi yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı köşeden filelere gitti: 0-2.

30. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sol taraftan Umar'ın ortasında, iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

32. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren De Pauw'un rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

41. dakikada rakibinden sıyrılan Twumasi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Umar'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında kale önünde oluşan karambolde Scepovic'in vuruşunda top filelere gitse de, maçın hakemi Serkan Tokat, VAR incelemesi sonucu kaleci Günay Güvenç'e Chatziisaias'ın faul yaptığı gerekçesi ile golü vermedi.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Abarhoun, Vetrih, Melnjak; Attamah, Chatziisaias; De Pauw, Boldrin, Umar; Scepovic

Gazişehir Gaziantep: Günay; Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morai; Tetteh, Güray, Diarra; Twumasi, Muhammet Demir.

İşte Di Maria'nın Lyon'a attığı gol: