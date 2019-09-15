Çaykur Rizespor-Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi ise Abdülkadir Bitigen...

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE: 0-0(İLK YARI SONA ERDİ)

41. dakikada Napoleoni'nin şutunu çizgide elle çıkaran Vetrih, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Göztepe penaltı kullanacakken VAR'dan gelen ofsayt kararıyla pozisyon ve kart iptal edildi.

İŞTE İLK 11'LER

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Umar; Samudio.

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Halil, Serdar, Mossoro, Napoleoni.