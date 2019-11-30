Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve 15.00'de başlayan müsabakada Halis Özkahya düdük çalıyor.

Ç. Rizespor - İH Konyaspor: 2-1 (İLK YARI SONUCU)

GOL: 3' Oğulcan, 10' Aminu (Çaykur Rizespor), 11' Milosevic (Konyaspor)

İLK 11'LER:

Ç. Rizespor: Zafer, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Attamah, Vetrih, Oğulcan, Umar Aminu, Samudio

İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

Son 5 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi alan ve istikrarsız bir grafik çizen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 14 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 berabelik alan ve kötü günler geçiren İttifak Holding Konyaspor ise 13 puanla 14. sırada bulunuyor.

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