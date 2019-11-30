Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)
30.11.2019 - 14:45 |

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 13. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve 15.00'de başlayan müsabakada Halis Özkahya düdük çalıyor.

Ç. Rizespor - İH Konyaspor: 2-1 (İLK YARI SONUCU)

GOL: 3' Oğulcan, 10' Aminu (Çaykur Rizespor), 11' Milosevic (Konyaspor)

İLK 11'LER:

Ç. Rizespor: Zafer, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Attamah, Vetrih, Oğulcan, Umar Aminu, Samudio

İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

Son 5 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi alan ve istikrarsız bir grafik çizen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 14 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 berabelik alan ve kötü günler geçiren İttifak Holding Konyaspor ise 13 puanla 14. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Messi Atletico Madrid'i Yıkıyor

Arsenal taraftarı Carlo Ancelotti'yi istiyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın taraftarlardan "Sevgi Deplasmanı" projesi

Kadın taraftarlardan "Sevgi Deplasmanı" projesi

Beşiktaş 4 oyuncusundan yoksun çalıştı

Beşiktaş 4 oyuncusundan yoksun çalıştı

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sıradaki Haber