Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Müsabakada Trabzonspor'un golünü 73. dakikada Sörloth ve 90. dakikada Nwakaeme kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 23. dakikada Melnjak attı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.

İŞTE SON PUAN DURUMU

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah Durak, Diomande (Dk. 83 Vetrih), Boldrin (Dk. 79 Sasse), Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 Scepovic), Samudio

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini (Dk. 63 Sturridge), Hüseyin Türkmen, Novak (Dk. 31 Doğan Erdoğan), Obi Mikel, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Dk. 90 1 Campi), Sörloth

Goller: Dk. 23 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 73 Sörloth, Dk. 90 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Obi Mikel, Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 14 Chatziisaias, Dk. 33 Diomande, Dk. 68 Boldrin, Dk. 75 Moroziuk, Dk. 90 3 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

Maçtan dakikalar

6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.

23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45 2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi için Çaykur Rizespor taraftarlarları maçta "Bugün bütün kötülükleri unutun. Esila'ya kalp arıyoruz." yazılı pankart açtı.

50. dakikada Pereira'nın ceza yayı sağ çaprazı üzerine pasında, Abdulkadir Parmak'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

57. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak filelere gitmekte olan topu direk dibinden çeldi.

61. dakikada Boldrin'in kendi yarı sahasından pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın yaklaşık 40 metre topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.

73. dakikada Sturridge'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 1-1.

81. dakikada Chatziisaias'ın sağdan penaltı noktasına pasında Oğulcan Çağlayan'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Sturridge'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, direğin üstüne çarpan top auta gitti.

90. dakikada deplasman ekibi 2-1 öne geçti. Kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza yayı üzerine uzun gönderdiği topu Sörloth kafa ile ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Mücadeleyi, bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 5-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının 11inden farklı olarak Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Kartal bu maçta Abarhoun, Vetrih, Scepovic ve Pauw'un yerine 11'de Talbi, Oğulcan, Diomande ve Abdullah'a görev verdi.

TALBI İLE ABDULLAH İLK KEZ

Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Montasssar Talbi, bu sezon ilk kez bir maçta forma giydi. Bu sezon Gençlerbirliği, Demir Grup Sİvasspor ve Göztepe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Abdullah Durak ise bu sezon ilk kez Trabzonspor maçıyla 11'de sahaya çıktı.

KARAMAN'DAN İDEAL 11'E DÖNÜŞ

Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynadıkları maçta 4 oyuncusunu dinlendirerek 11'de 4 farklı ismi sahaya süren Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden ideal 11'e dönüş yaptı. Basel karşılaşmasında Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'yi kulübede oturtan ve bu oyuncuların yerine Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'ye görev veren Karaman, Çaykur Rizespor mücadelesinde ise bu oyuncuların yerine Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'ye yeniden 11'de forma şansı tanıdı.

RİZESPORLU TARAFTARLAR, TRABZONSPOR TARAFTARINI ÇİÇEKLE KARŞILADI

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor taraftarları arasında son dönemde yaşanan bazı tatsızlıkların önüne geçmek için karşılaşma öncesi önemli adım atıldı. Yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi maça gelen Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçekle karşılayarak dostluk mesajı verildi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin önemli kısmını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.