06.10.2019 - 18:32 |
Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI)
Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.
Ç.RİZESPOR - TRABZONSPOR: 1-0
*İlk yarı oynanıyor
GOL: 23' Melnjak (Ç.Rizespor)
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio