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06.10.2019 - 18:32 |

Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

Ç.RİZESPOR - TRABZONSPOR: 1-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 23' Melnjak (Ç.Rizespor)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI)

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