Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da 4 isimle yollar ayrılacak
04.01.2020 - 14:47 | | RİZE,(DHA) -

Çaykur Rizespor'da 4 isimle yollar ayrılacak

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadroda revizyona gidilip, 4 futbolcu ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Çaykur Rizespor'da 4 isimle yollar ayrılacak

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, yönetime rapor sundu.

Kartal'ın raporu doğrultusunda yeşil mavililerde, sezon başında takıma katılan Yunan stoper Dimitrios Chatziisaias, Belçikalı kanat Nill De Pauw ve Faslı forvet Mostapha El Kabir'in kendilerine başka bir kulüp bulmaları istendi. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Acer'in de ikinci yarı öncesi başka bir kulübe kiralanmasına karar verildi.

Takımdan ayrılması beklenen futbolcularda Chatziisaias 9, De Pauw 7, El Kabir 2 lig maçında süre alırken, Yusuf Acer ise forma şansı bulamadı.

Çaykur Rizesporda 4 isimle yollar ayrılacak

İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

Liverpool - Everton: 1-0

Liverpool - Everton: 1-0

Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

Sıradaki Haber