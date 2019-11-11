Çaykur Rizesporlu Zafer Görgen'den mutlusu yok

Çaykur Rizespor'da A Milli Takım'a seçilen kaleci Gökhan Akkan 11. haftada sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Yeşil-mavili ekibin kalesini koruyan ikinci kaleci Tarık Çetin de 54. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görünce kaleye 19 yaşındaki Zafer Görgen geçti. Zafer, sahada kaldığı süre içerisinde 7 isabetli şut kurtararak takımının 3 puan almasında önemli katkı sağladı.

Zafer Görgen, kendisine gösterilen ilgiye yaptığı yazılı açıklama ile teşekkür etti.

Kendisi için rüya gibi maçın anlamını ve hissini anlatmasının mümkün olmadığını vurgulayan Zafer Görgen, "Bu kulübe geldiğim andan itibaren formamdan ve alnımdan akacak terin son damlasına kadar hakkını vereceğimi söyledim. Hırsımdan ve irademden asla ödün vermeyip, çalışmalarımı her geçen gün daha fazla üstüne katarak sürdüreceğim. Bugün bana bu imkanı veren öncelikle başkanıma, yönetime ve bana bu gururu yaşatan hocama ne kadar teşekkür etsem az. Maça girdiğim andan itibaren takımım için sahada elimden gelenin hep fazlasını vermeyi düşündüm ve amacımdan asla şaşmadan bu zamana kadar çalıştığım günleri gösterebildiysem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Zafer Görgen, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Hedefim ve amacım çok daha fazla çalışmak, kendimi geliştirmek. Daha fazla mücadele verip bunu ilerleyen zamanlarda tekrar sahaya yansıtacağımı belirtmek isterim. Bu konuda beni yalnız bırakmayan, bizden önce takımına her türlü destek olan, çok değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bana verdikleri büyük desteği hayatım boyunca unutmayacağım. Bugüne kadar buralara gelmemde emeği olan herkese minnettarım. Bu galibiyet hepimizin."