Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporÇaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı
24.07.2019 - 20:46| AA

Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bolu'da kampa girdi.

Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı

Kara yoluyla kente gelen kafile, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir otelde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Rize ekibi, daha sonra core çalışması yaptı.

Mavi-yeşili ekip, kampın ilk antrenmanını pas çalışması yaparak tamamladı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Bu arada teknik adam Kartal'ın, yarınki sabah antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

 

Fenerbahçe sıcak havada çalıştı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i renklerine bağladı

Adanaspor, Utku Şen'i renklerine bağladı

Adanaspor, Utku Şen'i renklerine bağladı

Furkan Korkmaz, 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Furkan Korkmaz, 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Safet Hadzic: “Biz buraya korkarak değil, futbol oynamaya geldik”

Safet Hadzic: “Biz buraya korkarak değil, futbol oynamaya geldik”

Sıradaki Haber