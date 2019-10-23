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HaberlerBeşiktaşÇebi'nin başkanlığının ardından 2. istifa
23.10.2019 - 14:32 |

Çebi'nin başkanlığının ardından 2. istifa

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından CEO Gökhan Sarı istifa etmişti. Bugün ikinci istifa haberi de geldi.

Çebi'nin başkanlığının ardından 2. istifa

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından bir istifa daha geldi.

Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı.

Çebi'nin başkan olmasının ardından Uğur Gökhan Sarı istifa etmişti. Böylece siyah beyazlı ekipte ikinci istifa gelmiş oldu.

Çebinin başkanlığının ardından 2. istifa

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