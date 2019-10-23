23.10.2019 - 14:32 |
Çebi'nin başkanlığının ardından 2. istifa
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından CEO Gökhan Sarı istifa etmişti. Bugün ikinci istifa haberi de geldi.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından bir istifa daha geldi.
Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı.
Çebi'nin başkan olmasının ardından Uğur Gökhan Sarı istifa etmişti. Böylece siyah beyazlı ekipte ikinci istifa gelmiş oldu.