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18.11.2019 - 12:39 | | Skorer

Cebrail Akbulut'un talihsizliği! Siftah yapamadı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Erzurumspor'a kiralanan sol bek Cebrail Akbulut, mavi beyazlı takımla ligde henüz forma şansı bulamadı.

Cebrail Akbulut'un talihsizliği! Siftah yapamadı...

Hasan Ali Kaldırım'ın AUDİ Cup'taki sakatlığının ardından sezona sol beksiz başlayan ve o bölgede Nabil Dirar'ı kullanmak zorunda kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, taraftarın şans verilmesini istediği Cebrail Akbulut'u kadroda değerlendirmemişti.

Bu gelişmenin ardından genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a kiralanmıştı.

Mavi beyazlı takıma daha fazla şans bulması için gönderilen Cebrail, ligdeki 11 maçta henüz forma giyemedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyen 18 yaşındaki sol bekin durumu Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor.

Cebrail Akbulutun talihsizliği Siftah yapamadı...

 

 

    Skorer Mutfak - 18 Kasım 2019
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