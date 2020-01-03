Cedi Osman'ın 17 sayısı yetmedi
NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'a 109-106 yenildi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Cedi Osman'ın 17 sayısına karşın Cleveland Cavaliers'ı 3 sayı farkla mağlup eden Charlotte Hornets, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
Hornets'e galibiyeti getiren oyuncular, 30 sayı, 6 ribauntla Terry Rozier, 16 sayı, 11 asistle "double-double" yapan Devonte Graham, 15 sayıyla Dwayne Bacon ve 14 sayıyla PJ Washington oldu.
Sezonun 24. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 21 sayı, Kevin Love 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, mücadeleye ilk 5'te başlayıp, 26 dakika sahada kalan Cedi Osman 17 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalma, Darius Garland ise 14 sayı, 8 asistle mücadele etti.
Doncic kazandırmaya devam ediyor
Batı Konferansı temsilcisi Dallas Mavericks, ağırladığı Brooklyn Nets'i 123-111'lik skorla yenerek sezonun 22. galibiyetine imza attı.
Mavericks'te bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sloven Luka Doncic, 31 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle galibiyette baş rolü oynadı. Seth Curry 25, Maxi Kleber ise 18 sayıyla skora destek verdi.
Sezonun 17. yenilgisini alan Nets'te Spencer Dinwiddie 19 sayı, 5 asist, Dzanan Musa 14 sayı, DeAndre Jordan ise 10 sayı ile 10 ribaunt üretti.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 106-109
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 116-124
Miami Heat-Toronto Raptors: 84-76
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 99-84
Chicago Bulls-Utah Jazz: 98-102
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-109
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 123-111
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 128-123
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 126-112