Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayÇekdar Orhan, Galatasaray'dan Akhisarspor’a gitti!
13.08.2019 - 21:47| DHA

Çekdar Orhan, Galatasaray'dan Akhisarspor’a gitti!

TFF Birinci Lig ekibi Akhisarspor, Galatasaray U21 takımından orta saha oyuncu Çekdar Orhan’la resmen anlaştı.

Çekdar Orhan, Galatasaray'dan Akhisarspor’a gitti!

TFF Birinci Lig ekibi Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray U21 takımından orta saha oyuncu Çekdar Orhan’la resmen anlaştı. 10 numara pozisyonunda görev alan 21 yaşındaki futbolcu yeşil siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya’da Mönchengladbach altyapısında yetişen Çekdar, Türkiye’de 2017-18 sezonunun ilk yarında Antalyaspor U21 takımında görev aldı. Aynı yıl devre arasında Galatasaray’a transfer olan genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 1.5 sezon terletti. Çekdar, geçen sezon Galatasaray U21 takımında 30 maçta 13 gol kaydetti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Jürgen Klopp: “İstanbul’un bizim için önemi çok büyük”
Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep hazrılığı!

Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep hazrılığı!

Galatasaray'da Şener Özbayraklı gelişmesi!

Galatasaray'da Şener Özbayraklı gelişmesi!

Çekdar Orhan, Galatasaray'dan Akhisarspor’a gitti!

Çekdar Orhan, Galatasaray'dan Akhisarspor’a gitti!

Türkiye - Ürdün: 106-72

Türkiye - Ürdün: 106-72

Sıradaki Haber