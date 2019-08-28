Çekya ilk FIBA Dünya Kupası'nda!

Basketbolda fazla varlık gösteremeyen Çekya, Avrupa elemelerinin ilk turunda başarılı sonuçlar aldı. Finlandiya, Bulgaristan ve İzlanda ile aynı grupta yer alan Çekya, 5 galibiyet ve bir yenilgiyle grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi.

Çekya, elemelerin 2. turunda Fransa, Rusya ve Bosna Hersek gibi basketbol ekolüne sahip ülkelere karşı önemli sonuçlara imza atmayı başardı. Rusya'yı evinde 80-78 mağlup eden Çekya, Bosna Hersek'i her iki karşılaşmada 85-80 ve 69-64 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele hakkı yakaladı.

En büyük eksiği Vesely

Tecrübesiz Çekya'nın Dünya Kupası'ndaki en büyük eksikliklerinden biri uzun oyuncu Jan Vesely'in yokluğu olacak. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giyen ve Avrupa Ligi'nde büyük bir tecrübeye sahip Vesely, sakatlığı nedeniyle ülkesinin bu tarihi döneminde kadroda yer alamayacak.

Maç takvimi

Çekya'nın E Grubu'ndaki TSİ maç programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

15.30 Çekya-ABD

3 Eylül Salı:

11.30 Japonya-Çekya

5 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye-Çekya