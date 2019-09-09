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HaberlerBasketbolÇekya-Yunanistan: 77-84
09.09.2019 - 14:05| DONGGUAN (AA)

Çekya-Yunanistan: 77-84

FIBA Dünya Kupası K Grubu'nda Yunanistan, Çekya'yı 84-77 yendi.

Çekya-Yunanistan: 77-84

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde Yunanistan, Çekya'yı 84-77 mağlup etti. 

Yunanistan üçüncü galibiyetini elde ederken, Çekya ikinci kez mağlup oldu. K Grubu'ndaki son maç ABD ile Brezilya arasında TSİ 15.30'da yapılacak.

Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya)
Çekya: Satoransky 13, Bohacik 25, Hruban 11, Kriz 2, Balvin 6, Pumprla 2, Peterka 5, Auda 13, Vyoral, Sirina
Yunanistan: Calathes 27, Sloukas 16, Papapetrou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Bourousis 2, Printezis 6, Papanikolaou 5, Larentzakis 2, Papagiannis, Thanasis Antetokounmpo 11
1. Periyot: 12-18
Devre: 33-32
3. Periyot: 49-57
Beş faulle çıkanlar: 35.13 Auda (Çekya), 34.08 Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)

 

 

 

 

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