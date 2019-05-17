Celta Vigo’da kabus! Emre Mor ve diğerleri...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İspanya La Liga’da son haftaya girilirken, Celta Vigo büyük bir şanssızlık yaşıyor. Marca Gazetesi’nde yer alan haberde, İspanyol ekibinin üst üste şanssızlıklar yaşadığı ortaya çıktı. Milli futbolcu Emre Mor’un da dahil olduğu sakatlar ve eksikler kervanı öne çıkarıldı.

Haberin detayında, ilk olarak, ; ehliyetsiz bir şekilde motorsikletle hız yapan Boufal ve Boudebouz’un polise yakalandığı aktarıldı. Ardından ayak bileği sakat olan Emre Mor’un sosyal medyada havuza koşarak atladığı görüntüler yayınlandı ve sıkıntı çıkardı.

Bir diğer oyuncu Pione Sisto, 21 gün boyunca meyveyle beslendiği için midesinde sıkıntı yaşadı ve fenalaştı.