Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerÄ°spanya La LigaCelta Vigo'da Escriba'nÄ±n görevine son verildi
04.11.2019 - 09:01 | | MADRÄ°D (AA)

Celta Vigo'da Escriba'nÄ±n görevine son verildi

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulÃ¼plerinden Celta Vigo, teknik direktÃ¶r Fran Escriba'nÄ±n gÃ¶revine son verdi.Â

Celta Vigo'da Escriba'nÄ±n görevine son verildi

La Liga'nÄ±n 12. haftasÄ±nda Celta Vigo, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Getafe'ye 1-0 yenildi. Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay YokuÅŸlu, Getafe maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±n kadrosunda yer alsa da yedekler arasÄ±nda oturdu.

Getafe karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan yenilginin ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan Celta Vigo kulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Escriba ve teknik kadrosunun gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ligde 9 puanla 18. sÄ±rada bulunan Celta, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyet aldÄ±.

Â 

Â 

Â 

Â Â 

    Antrenmanda beÄŸeni kazanan refleksler!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanÄ±

    UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanÄ±

    AltÄ±nordu kazanmayÄ± unuttu

    AltÄ±nordu kazanmayÄ± unuttu

    Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n konuÄŸu Dolomiti Energia

    Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n konuÄŸu Dolomiti Energia

    Balotelli'ye Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±! MaçÄ± yarÄ±da bÄ±rakmak istedi...

    Balotelli'ye Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±! MaÃ§Ä± yarÄ±da bÄ±rakmak istedi...

    SÄ±radaki Haber