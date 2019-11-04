04.11.2019 - 09:01 | | MADRÄ°D (AA)
Celta Vigo'da Escriba'nÄ±n görevine son verildi
Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulÃ¼plerinden Celta Vigo, teknik direktÃ¶r Fran Escriba'nÄ±n gÃ¶revine son verdi.Â
La Liga'nÄ±n 12. haftasÄ±nda Celta Vigo, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Getafe'ye 1-0 yenildi. Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay YokuÅŸlu, Getafe maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±n kadrosunda yer alsa da yedekler arasÄ±nda oturdu.
Getafe karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan yenilginin ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan Celta Vigo kulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Escriba ve teknik kadrosunun gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ligde 9 puanla 18. sÄ±rada bulunan Celta, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyet aldÄ±.
Â
Â
Â
Â Â