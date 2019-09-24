Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe'ye destek

F.Bahçe'de Win Win hareketliliği.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Fener Ol' programı kapsamında 9 Ekim'de özel gösteri yapacak. Milli arada hazırlanacak olan geceye Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, F.Bahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor. Win Win programında 500 taraftar yer alacak. (Takvim)