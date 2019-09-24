Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeCem Yılmaz’dan Fenerbahçe'ye destek
24.09.2019 - 08:32 | | TAKVİM

Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe'ye destek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ‘Fener Ol’ programı kapsamında özel gösteri yapacak. Geceye Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor.

Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe'ye destek

F.Bahçe'de Win Win hareketliliği.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Fener Ol' programı kapsamında 9 Ekim'de özel gösteri yapacak. Milli arada hazırlanacak olan geceye Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, F.Bahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor. Win Win programında 500 taraftar yer alacak. (Takvim)

Neymar yine galibiyeti getirdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hatalara uyarı

Hatalara uyarı

"Tarık Çamdal değiller ki!"

"Tarık Çamdal değiller ki!"

Cim-Bom’da ‘Üçlü zirve’ kararı

Cim-Bom’da ‘Üçlü zirve’ kararı

Terim ile 41 puanlık kayıp

Terim ile 41 puanlık kayıp

Sıradaki Haber