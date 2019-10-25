UEFA Avrupa liginde “ya tamam, ya devam” niteliğinde bir maçtı Trabzonspor için. Grup sonuncusu Krasnodar’ı yenip ilk galibiyetini almak, iddiasını sürdürebilmek adına çok önemli idi. Beceremedik. Her şey istediğimiz gibi giderken pis bir golle teslim olduk. Umutlarımız kısa sürede bitti.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın dün geceki rotasyon tercihi savunmadan yana idi. Hüseyin- Hossein ikilisi yerine Fernandes ve Campi ikilisiyle başladı.

Bunun anlamı çok netti; Bu takımda asil-yedek yok. Hak eden formayı giyer. Bunun karşılığı tek kelime ile adalet idi. Lakin kim oynarsa oynasın, savunmada en küçük bir hatanın dahi telfasi yok.

Trabzonspor oyuna kontrollü başladı. Sağda Pereira, solda Novak’ın kanat organizasyonlarındaki etkisi, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Parmak’ın orta alandaki baskılı oyunu ile birleşince, daha üretken olan taraf temsilcimiz oldu.

Nwakaeme, Sörloth, Yusuf ve Sosa ile yakaladığımız ciddi pozisyonlar vardı ilk yarıda. Bir tanesi olumlu sonuçlansa, maçın kaderi değişebilirdi.

İkinci bölüm temsilcimiz adına kabus gibi başladı. 49. dakikada Berg’in ite kaka attığı gol, mahalle maçlarında yenmeyecek cinstendi.

Sonrası zordu elbette. İnisiyatifi kaybettikten sonra toparlanmak kolay değildi. Üstelik takım savunmasını iyi yapan bir rakip varsa karşınızda.

Trabzonspor’da dün gece işini hakkıyla yapan üç isim vardı. Kaptan Sosa, Pereira ve Yusuf Sarı. Ama yetmedi tabii. Özellikle hücum hattında istediklerini yapamadı bordo - mavili ekip. Sörloth yeteneğini gösterecek paslar alamadı. Nwakaeme bireysel özelliklerini sergileyemedi, son vuruşları çok kötü idi.

Futbol hata affetmiyor. Ne kadar baskılı oynarsanız oynayın üçüncü bölgede üretken olamıyor, az da olsa bulduğunuz pozisyonları değerlendiremiyorsanız, yediğiniz golü telafi etmeniz mümkün olmuyor. İkincisine engel olmak da zor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bu skordan sonra iki lig arasındaki tercihini doğru yapmalı. Avrupa’da yola devam etmek hayalden de öte bir hedef.

Gerçekçi olmak gerekirse, Avrupa Ligi ağır geldi takıma. Bu yükü kaldıracak gücü ve kapasitesi yok. Zorlamaya da hakeza.

Dün gece şunu gördük, Rus temsilcisi maçı kazandı ama Trabzonspor Sosa gibi bir kaptana sahip olmanın ne anlama geldiğini gördü.

Darısı bu kent ve aldığı para arasında yaşadığı çelişkileri çözmesi gerekenlerin başına. Milyonlarca euro alıp en kritik dönemlerde Trabzonspor’u yalnız bırakan değil, Sosa gibi giydiği formanın hakkını verenlere ihtiyacı var bu kentin...