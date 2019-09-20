Cengiz: Riva ve Florya'daki evimizi, barkımızı sattık

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, BOR Holding Başkanı Özgür Cem Hancan ve yönetim kurulu üyesi Zafer Uçar katıldı.

Törende konuşan Mustafa Cengiz, sponsorluk çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ülkemizin geçici süreliğine içinde olduğu duruma rağmen Galatasaray sponsorluk desteğini yitirmedi. Giderek artırdı. 2016-17'de 177, 2017-2018'de 112 milyondan 2018-2019'da 180 ve 2019-2020'de 215 milyona doğru gidiyoruz. Mutluluk verici, gurur duyuyoruz." dedi.

Sponsorlukların sportif başarıların taçlandırılması olduğunu anlatan Cengiz, "Bizlere Türkiye ve uluslararası çapta ilginin sonucu. Magdeburger'e teşekkür ediyorum. Geçen yıla 74'ten 82'ye çıktı. 6 milyon 550 bin bedelinde sponsorluk sağladılar. Özellikle sponsorluklarda faaliyet gösteren bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorları verdikleri destek üzerinden değerlendirmediklerini anlatan Cengiz, şunları söyledi: "Biz gerçekten az verdi ya da çok verdi diye ayırmıyoruz. Bunu sporcularda da yapıyoruz. Çok düşük bedelle transfer ettiğimiz, 10 binlerin karşıladığı futbolcuyu da bir fotoğraf karesine alıp servis ediyoruz. Sponsorlarımızı da kategorize etmiyoruz. Ana sponsorlarımız var, ikinci sponsorlarımız var. Herkese değer veriyoruz. Mümkün olduğu kadar burada bulunmaya çalışıyoruz."

BOR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise başarılı bir spor kulübüne sponsor olmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Sponsorluk aşamasında değerli çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten ve her zaman zarif davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Umarım bu iş birliği sadece bu yılla bağlı kalmaz, uzun yıllar çalışma fırsatı buluruz." ifadelerini kullandı.

Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Zafer Uçar da şirketin 1844'te Almanya'da kurulduğunu hatırlatarak, "Galatasaray ile uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni alana kadar devam ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Cengiz ile Özgür Cem Hancan sponsorluk sözleşmesine imza attı. Başkan Cengiz, Hancan ile Uçar'a Galatasaray forması hediye etti.

Başkan Cengiz, Başkan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tüm camialara saygı duyduklarını ve Türk futbolunda kavga istemediklerini söyledi.

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Magdeburger Sigorta ile gerçekleştirilen forma kol sponsorluğu imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Ali Koç'un söylemlerine daha önce yanıt verdiklerini hatırlatan Cengiz, "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camia değil yönetici, yanıt vermeye çalışırız." dedi.

Türk futbolunun bu tip söylemlerden arınması gerektiğini vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Göztepeli, Malatyalı kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz. Ülke puanında kritik noktaya geldik. 11. sıraya düştük. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama noktasındayız. Kaç ön eleme oynayacağımızın meçhul olduğu yere geliyoruz. Türkiye futbolla yatan kalkan ülke. Bunu doğru yönlendirelim. Taraftarların büyük küçük hepsine saygı duyuyoruz. Camialara asla söz etmeyiz. Hiç kimseden çekinmeyiz. Huzur, barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Futbol dünyası Galatasaray'a ve herkese sevgi saygı yaklaşım içinde."

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile yaptıkları maçta bunu gördüklerini vurgulayan Cengiz, "Brugge'un tarihi anı oluyor. Kente renk geliyor, hava geliyor. Kent bütün pozisyonunu o maça göre ayarlıyor. Bu güzellik hem Avrupa futboluna hem ülke insanına hem dünya futboluna olumlu şeyler katacak hale gelmeli. Kişisel çatışmalardan, kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı kendine saygıdır. Biz bütün rakiplere samimi saygı duyuyoruz. Bu yarışta en iyi şekilde başarılı olmalarını, tabii biz en üstte olacak şekilde diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü divan kurulu toplantısı

Olağanüstü divan kurulu toplantısının gündemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, Florya'da Galatasaray'ın yararına olacak çözümden yana olduklarını dile getirdi.

Kulübün mali durumunu düzeltmenin yanı sıra sportif başarılar elde etmek ve idari olarak kulübü istenen seviyeye getirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Cengiz, "Bunun için zaman bile yetmiyor. Yöneticilerimiz Kaan Kançal ile Dorukhan Acar tüzük gereği divan kurulu toplantısında mali sunumu bile yapamadı. Vurmadan önce insanların dinlemesi gerekiyor. Bu kültürden geliyoruz. Olağanüstü talep var. Riva ve Florya evimiz barkımız. Bu konuda hem sayın üyeler hem bizler çok hassasız. Riva ve Florya'da evimizi barkımızı sattık. Bazı yorumlar okuyorum, üzülüyorum. Müthiş yanlış algı ve algı yönetimi var. Galatasaray milyar dolar değerindeki evini barkını satmıştır ve beklentileri var. Muhataplarımızın da, Emlak Konut ve müteahhitler, beklentileri vardır. Saygı çerçevesinde, görüşmeleri büyük olgunlukla sürdürüyoruz. Galatasaray'ın hayrına olan çözümden yana olacağız. Kimseye zarar vermeden." diyerek sözlerini tamamladı.