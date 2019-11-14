Mustafa Cengiz: Terim’in kredisi çok fazla

Fatih Terim ile aralarında bir sorun varmış gibi gösterildiğini söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Hoca, söyleyeceği bir şey varsa açıkça söyler. Ben de öyleyim. Adrenalinin yüksek olduğu anda öfkeyle bir şey söylüyorsunuz, tabii o söz her yere çekilebilir. Hoca ile her hafta görüşürüz. Biz de ona sorarız, o da bize sorar” dedi.Bir tek Ozan Kabak transferinde hocadan ricada bulunduğunu ifade eden Cengiz, “Hocam çok gönüllü değildi. Ancak İtalyanlar 7,5 milyon euroya Ozan’ı kesin kaparlardı. Ozan da sağ olsun gitmedi. Almanya’dan gelen 11 milyon euroya ihtiyacımız vardı. İki yıl başarısız olursak, zaten kimse durmaz. Herkes onurlu insan, ben de hocamız da... Başarılı durumdayız, hocamızın kredisi de çok fazla” ifadesini kullandı.“

Galatasaray savurgan davranıyor, Diagne’ye Falcao’ya dünya paralar veriliyor” dendiğini söyleyen Mustafa Cengiz şöyle devam etti: “Falcao, Monaco’dan sözleşme uzatma teklifi aldı ama kabul etmedi. Kaleden top çıkarmak isterken aşil tendonunu zorladı. İspanya’da, bu sakatlığını bilen kendi doktoruna gitti. Çok namuslu bir insan, kendisine sordum hızla düzelecek. Galatasaray’ın kadrosunda en az 2-3 dünya yıldızı olmalı. Real Madrid’den 6 da yeseniz, 36’da yeseniz, Galatasaray’ın adı öyle kolay silinmez. Gençlerimiz, Real Madrid’i yenerek yüreğimizi soğuttu. Allah büyük, 6 yediğimiz için daha da değerli oldu. Yarım hesabımız var, inşallah mahşere bırakmayız. Galatasaray her zaman 10 numaradır ama bu ara maalesef 10 numarayı tutturamadık.”