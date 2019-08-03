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Haberlerİtalya Serie A Cengiz Ünder attı, Roma kazandı! Gol düellosu...
03.08.2019 - 22:10| AA

Cengiz Ünder attı, Roma kazandı! Gol düellosu...

Roma, deplasmanda Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille'i 3-2 mağlup etti.

Cengiz Ünder attı, Roma kazandı! Gol düellosu...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) Lille ile deplasmanda yaptığı, gol düellosu şeklinde geçen hazırlık maçını 3-2 kazandı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan özel maçta, ev sahibi ekip, 19. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Roma adına beraberlik golünü ise Cengiz Ünder attı. 51. dakikada gelişen Roma hücumunda Edin Dzeko'nun içeri ortaladığı topu, milli futbolcu ağlarla buluşturdu: 1-1.

 62. dakikada Roma'nın genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi. 73. dakikada Luiz Araujo, Lille adına eşitlik golünü kaydetti: 2-2. 

Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta, Bryan Cristante 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı. Müsabakada, milli futbolcu Cengiz Ünder, 72. dakika oyunda kaldı.

 

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