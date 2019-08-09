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09.08.2019 - 12:07

Bayern Münih'te rota Cengiz Ünder...

Transfer hedefindeki Leroy Sane'nin sakatlanmasıyla yıkılan Bayern Münih, Roma'nın 3 yıllık sözleşme yenilemeyi planladığı Cengiz Ünder'e kanca attı.

Kanatları güçlendirmek isteyen Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane'den gelen şok sakatlık haberiyle sarsıldı.

Alman devi, Sane'nin 6 ay forma giyemeyecek olmasının ardından rotayı milli yıldızımız Cengiz Ünder'e çevirdi.

İtalya basını, Bavyera ekibinin Türk futbolcuyu markaja aldığını ileri sürdü. Haberde, Bayern'in ayrıca Inter'in Hırvat yıldızı Perisic'i de renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Bu arada Cengiz Ünder'in kulübü Roma ile 3 yıllık sözleşme yenileyeceği öğrenildi.

Bayern Münihte rota Cengiz Ünder...

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