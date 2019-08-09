Bayern Münih'te rota Cengiz Ünder...

Kanatları güçlendirmek isteyen Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane'den gelen şok sakatlık haberiyle sarsıldı.

Alman devi, Sane'nin 6 ay forma giyemeyecek olmasının ardından rotayı milli yıldızımız Cengiz Ünder'e çevirdi.

İtalya basını, Bavyera ekibinin Türk futbolcuyu markaja aldığını ileri sürdü. Haberde, Bayern'in ayrıca Inter'in Hırvat yıldızı Perisic'i de renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Bu arada Cengiz Ünder'in kulübü Roma ile 3 yıllık sözleşme yenileyeceği öğrenildi.