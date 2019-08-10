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10.08.2019 - 11:29| Takvim

Cengiz Ünder'e Almanya'dan dev talip!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e Alman devi Bayern Münih talip oldu. Alman ekibi bu sezonki öncelikli transfer hedefi olan Leroy Sane'nin sakatlanmasının ardından, kanat transferi için rotayı Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'e çevirdi.

Cengiz Ünder'e Almanya'dan dev talip!

İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu Cengiz Ünder'i hedeflediğini idda etti. Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

6 GOL 11 ASİST

İsmi transferde daha önce Arsenal ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.

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