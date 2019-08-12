Cengizli Roma, Real Madrid'i penaltÄ±larla yÄ±ktÄ±!

Ä°talya ligi ekiplerinden Roma, Ã¶zel maÃ§ta Ä°spanya temsilcisi Real Madrid'e normal sÃ¼resi 2-2 tamamlanan mÃ¼cadelede penaltÄ±larda 5-4 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurarak Mabel Green KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±.Â

KÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla "DÃ¼nyanÄ± koru" temasÄ±yla Ä°spanyol Ã¶zel yatÄ±rÄ±m firmasÄ± Mabel Capital'in sponsorluÄŸunda yapÄ±lan Ã¶zel maÃ§ta Roma, Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid takÄ±mÄ±yla Roma Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â

AÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak havada oynanan mÃ¼cadelenin 7. dakikasÄ±nda Roma'da saÄŸ kanattan hareketlenen milli futbolcu Cengiz Ãœnder'in vuruÅŸunda, top Ã¼st direkten dÃ¶ndÃ¼.

Ev sahibi Roma'nÄ±n daha atak oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, 16. dakikada Marcelo, Real Madrid'i 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.Â

Roma'nÄ±n 34. dakikada geliÅŸen hÃ¼cumunda Nicolo Zaniolo, saÄŸ kanattan ceza sahasÄ± iÃ§ine ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Diego Perotti, bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve maÃ§ta eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±: 1-1.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 38. dakikasÄ±nda Marcelo'nun ortasÄ±nda Casemiro kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve konuk ekibi yeniden Ã¶ne geÃ§irdi: 1-2.Â

Roma'dan bu gole yanÄ±t gecikmedi. 40'Ä±ncÄ± dakikada Cengiz Ãœnder'in ara pasÄ±na hareketlenen Edin Dzeko, maÃ§ta yeniden beraberliÄŸi saÄŸladÄ±: 2-2.

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±, 2-2 sona erdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Real Madrid daha atak oynamasÄ±na ve daha Ã§ok pozisyon bulmasÄ±na raÄŸmen maÃ§Ä±n normal sÃ¼resinde eÅŸitlik bozulmadÄ±. MÃ¼sabakanÄ±n galibini belirlemek Ã¼zere seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na gidildi.Â

PenaltÄ±larda Real Madrid'e 5-4 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Roma, Mabel Green KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, maÃ§ sonunda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende bonsai aÄŸacÄ± ÅŸeklindeki kupasÄ±yla poz verdi.Â

Ä°lk yarÄ±daki istekli ve hÄ±rslÄ± oyunuyla dikkati Ã§eken milli futbolcu Cengiz Ãœnder, 90 dakika mÃ¼cadele ederken, seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±ndaki vuruÅŸunda topu aÄŸlara gÃ¶ndermeyi baÅŸardÄ±.