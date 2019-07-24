Cenk Ergün: Kalinic, G.Saray'ın gündeminde

Galatasaray eski Futbol Direktörü Cenk Ergün, Skorer TV'nin konuğu oldu.

İşte tecrübeli futbol adamının sözleri: "Fortuna Sittard'a aktif olarak danışmanlık görevini yapıyorum. Oyuncu projeleri de var. Hollanda 1. Ligi'nde bir sezonu bitirdik. Mütevazı bütçesiyle güzel işler yapmak isteyen bir proje. Kaliteli olan oyuncuları kulüplerle anlaşarak bünyemize kazandırmak istiyoruz.

'12 yıl G.Saray'da görev yaptım'

G.Saray'ı yakından takip ediyorum. Kulübün içerisine 2006'da girmiştim. 12 yıl kulüpte görev yaptım. Takımın çekirdeğinin kuvvetli olduğu gündeme gelirdi. Şu anda ilk etapta yerli portföyünü çok geliştirdi. Birçok yerli oyuncu bünyeye dahil oldu. Babel, Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta iyi işler yaptı. Ozornwafor orta ve uzun vadede G.Saray'a önemli şeyler kazandıracaktır.

"Seri önemli fayda sağlayacak"

Seri'yi yakından takip ettik. İngiltere'de de bir sezon oynadı. Orta sahada çok katkılar sağlayacak bir oyuncu. Bu tarz transferi bekliyordum. Bu isim kiralık olarak katıldı. Çok yüksek bonservisler talep ediyorlar. Üst düzey oynayarak gelen bir oyuncu. Çok kısa sürede fayda vereceğine inanıyorum. G.Saray'ın kadrosu için sol iç oynayabilecek bir oyuncu gündemde. Seri sağ iç pozisyonunda oynuyor. Santrfor arayışlarının dışında. Dışarıdan gördüğümüz bu.

"Falcao ile ilgili bir duyumum yok"

Falcao'nun golcülüğü ile ilgili yorum yapmak abesle iştigal olur. Bu konu ile ilgili bilgi ve duyumum yok.Teyit ya da negatif anlamda bir şey söyleyemiyorum. Drogba etkisi yaratabilir. Diagne'nin potansiyel transferine izin verildi. Dünyada santrfor kıtlığı var. Avrupa'nın çok kulübü belli bonservis bedellerini verebilliyor. Örnek; Real Betis gibi kulüp Nabil Fekir'i transfer etti. Kulüpler beklentilerin altında bir hızla hareket ediyor. Bu da normal. Premier Lig'de sezonun başlangıcında kırılma noktası olacaktır. Diagne transferde olağan şüpheli olarak ortada duruyor. Ancak başka sürpriz transferler de olabilir. Fernando'nun gideceğini kim düşünebilirdi?

"Nikola Kalinic gündemde"

Avrupa piyasasından bana gelen bilgiye göre; Atletico Madrid'in golcüsü Nikola Kalinic G.Saray'ın gündeminde. Kalinic iki tarafın ortak platformunun ortasına konmuş durumda. Atletico'da adaptasyon süreci yaşadı."

"Abdullah Avcı, Epureanu tarzı sol ayaklı stoper istiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptık. Epureanu tarzı stoper istiyor. Ayağına hakim, fiziksel olarak güçlü. Bir-iki oyuncu ile görüşmeleri devam ediyor."