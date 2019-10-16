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HaberlerMilli TakımFransa maçında sakatlanan Cenk Tosun, 2 hafta sahalardan uzak kalacak!
16.10.2019 - 10:10 |

Fransa maçında sakatlanan Cenk Tosun, 2 hafta sahalardan uzak kalacak!

Euro 2020 Elemeleri'nde Fransa'yla oynanan maçın sonlarına doğru sakatlanan Cenk Tosun'un 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Serdar Sarıdağ / Özel

Euro 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın Fransa'yla 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. 

Kasığında ikinci derece yırtık oluşan Cenk Tosun'un iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

Milli yıldızımızın bu hafta sonu takımı Everton'da forma giymesi bekleniyordu. 

Fransa maçında sakatlanan Cenk Tosun, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ekim 2019
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