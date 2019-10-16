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HaberlerEuro 2020Cenk Tosun: Asker selamı çakmadan dönmeyelim!
16.10.2019 - 08:12 | | Serdar Sarıdağ/Milliyet

Cenk Tosun: Asker selamı çakmadan dönmeyelim!

Fransa maçında taktik gereği yedek soyunan Cenk Tosun'un devre arasında soyunma odasında arkadaşlarına "Tüm Türkiye bizden zafer bekliyor. Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye" dediği vurgulandı.

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş, futbolcularını Fransa maçına mental olarak da hazırladı. Milli futbolcuların, Arnavutluk maçının ardından Fransa karşılaşmasına da takım otobüsünde marşlar dinleyerek gittiği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ülke olarak kritik bir dönemden geçmelerini dikkate alan Güneş’in tüm kafileye milli duyguları harekete geçiren marşlar dinlettiği aktarıldı. Milli futbolcuların marşlı motivasyondan bir hayli etkilendikleri ve bu nedenle maçlarda yüzde 100 konsantrasyonla oynadıkları vurgulandı.

Bu arada Fransa maçının devre arasında Cenk Tosun’un takım arkadaşlarına yönelik son derece etkileyici bir konuşma yaptığı da belirlendi. Arnavutluk karşısında galibiyet golünü atmasına rağmen taktik gereği yedek soyunan Cenk’in, “İlk yarı herkes elinden geleni yaptı. Maç şu an 0-0. İkinci devre daha dikkatli oynarsak istediğimiz sonucu alırız. Zayıf noktaları var. Tüm Türkiye bizden zafer bekliyor. Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye” diye konuştuğu vurgulandı.

Cenk Tosun: Asker selamı çakmadan dönmeyelim

 

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