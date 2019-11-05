05.11.2019 - 15:33 |
Cenk Tosun: Çığlıklarını duydum
Everton formasıyla Premier Lig’de bu sezon ilk golünü Tottenham maçında atan Cenk Tosun, Andre Gomes’in sakatlığıyla alakalı açıklamalar yaptı. İngiliz basınına görüşlerini bildiren Cenk, arkadaşı için çok üzüldüğünü anlattı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Pozisyonu anında neler hissettiğini dile getiren milli forvet, “Bir anda çığlık sesini duydum, gözleri kocaman açılmıştı, acı çekmemesi için daha fazla, kafasını tuttum. Herkes çok üzüldü, hepimiz yıkıldık. Bazılarımız ağlayacaktı. Daha sonra Andre’nin şok içerisinde olduğunu gördüm. Herkes soyunma odasında çok üzgündü. Hala daha sakin kalmaya çalışıyorum aklıma geldiğinde pozisyon. Andre de ağlıyordu, canı yanıyordu” ifadelerini kullandı.