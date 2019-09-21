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Haberlerİngiltere Premier LigCenk Tosun Katar'dan gelen teklifleri reddetti!
21.09.2019 - 10:49 | | TAKVİM

Cenk Tosun Katar'dan gelen teklifleri reddetti!

Everton’da forma bulamayan milli futbolcu, Katar kulüplerinden gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.

Cenk Tosun Katar'dan gelen teklifleri reddetti!

Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti.

Bu sezon Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun direniyor!.. Son olarak Katar kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi.

Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Cenk Tosun Katardan gelen teklifleri reddetti

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