Cenk Tosun takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

A Milli TakÄ±mâ€™Ä±n Ä°zlanda ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi mÃ¼cadeleyi Cenk Tosun da tribÃ¼nden takip etti. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan antrenmanda kasÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k meydana gelen ve maÃ§ kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lan golcÃ¼ futbolcu, dÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kenardan takip etmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±na destek vermiÅŸti. Ä°zlanda maÃ§Ä± iÃ§in Rivaâ€™dan Ã§Ä±kan kafilede yer alan Cenk Tosun, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± da tribÃ¼nden takip etti.Â

PaylaÅŸÄ±m yaptÄ±

Sakatlanarak Ä°zlanda maÃ§Ä±nda oynayamayan Cenk Tosun'dan paylaÅŸÄ±m geldi. Milli futbolcu paylaÅŸÄ±mdaÂ "Haydi TÃ¼rkiyem! SakatÄ±m demek yanÄ±nÄ±zda olmayacaÄŸÄ±m demek deÄŸil! Haydi!" ifadelerini kullandÄ±.

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