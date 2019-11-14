14.11.2019 - 21:31 | | Skorer-Ä°HA
Cenk Tosun takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±
Ä°zlanda hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda salÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan Ã§Ä±karÄ±lan Cenk Tosun, mÃ¼cadeleyi tribÃ¼nden takip etti.Â
A Milli TakÄ±mâ€™Ä±n Ä°zlanda ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi mÃ¼cadeleyi Cenk Tosun da tribÃ¼nden takip etti. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan antrenmanda kasÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k meydana gelen ve maÃ§ kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lan golcÃ¼ futbolcu, dÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kenardan takip etmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±na destek vermiÅŸti. Ä°zlanda maÃ§Ä± iÃ§in Rivaâ€™dan Ã§Ä±kan kafilede yer alan Cenk Tosun, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± da tribÃ¼nden takip etti.Â
PaylaÅŸÄ±m yaptÄ±
Sakatlanarak Ä°zlanda maÃ§Ä±nda oynayamayan Cenk Tosun'dan paylaÅŸÄ±m geldi. Milli futbolcu paylaÅŸÄ±mdaÂ "Haydi TÃ¼rkiyem! SakatÄ±m demek yanÄ±nÄ±zda olmayacaÄŸÄ±m demek deÄŸil! Haydi!" ifadelerini kullandÄ±.
Â