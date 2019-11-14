Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakÄ±m HaberleriCenk Tosun takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±
14.11.2019 - 21:31 | | Skorer-Ä°HA

Cenk Tosun takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

Ä°zlanda hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda salÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan Ã§Ä±karÄ±lan Cenk Tosun, mÃ¼cadeleyi tribÃ¼nden takip etti.Â

Cenk Tosun takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

A Milli TakÄ±mâ€™Ä±n Ä°zlanda ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi mÃ¼cadeleyi Cenk Tosun da tribÃ¼nden takip etti. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan antrenmanda kasÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k meydana gelen ve maÃ§ kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lan golcÃ¼ futbolcu, dÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kenardan takip etmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±na destek vermiÅŸti. Ä°zlanda maÃ§Ä± iÃ§in Rivaâ€™dan Ã§Ä±kan kafilede yer alan Cenk Tosun, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± da tribÃ¼nden takip etti.Â 

PaylaÅŸÄ±m yaptÄ±
Sakatlanarak Ä°zlanda maÃ§Ä±nda oynayamayan Cenk Tosun'dan paylaÅŸÄ±m geldi. Milli futbolcu paylaÅŸÄ±mdaÂ "Haydi TÃ¼rkiyem! SakatÄ±m demek yanÄ±nÄ±zda olmayacaÄŸÄ±m demek deÄŸil! Haydi!" ifadelerini kullandÄ±.

Â 

    Konyaspor'da BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    GençlerbirliÄŸi'ne Ahmet OÄŸuz'dan kötü haber!

    GenÃ§lerbirliÄŸi'ne Ahmet OÄŸuz'dan kÃ¶tÃ¼ haber!

    Ufuk SarÄ±ca'dan Galatasaray açÄ±klamasÄ±!

    Ufuk SarÄ±ca'dan Galatasaray aÃ§Ä±klamasÄ±!

    Hidayet TürkoÄŸlu, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic'i ziyaret etti

    Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic'i ziyaret etti

    BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 eksik!

    BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 eksik!

    SÄ±radaki Haber