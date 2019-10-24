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Haberlerİngiltere Premier LigCenk Tosun'dan paylaşım: Az kaldı, dönüyorum
24.10.2019 - 16:36 |

Cenk Tosun'dan paylaşım: Az kaldı, dönüyorum

Everton'da forma giyen ve bir süredir sakatlığı sebebiyle süre alamayan Cenk Tosun, yaptığı paylaşımla kısa süre içinde geri döneceğini belirtti.

Cenk Tosun'dan Everton özelinde Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımında forma şansı bulamayan golcü futbolcu Everton hesabını etiketleyip mavi kalp koyarak, "Az kaldı, dönüyorum" paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Cenk'i yeniden kadroda görmek isteyen Beşiktaş taraftarları da paylaşımın altına akın etti. Siyah beyazlı seyircilerin ortak yorumu ise, "Come to Beşiktaş" oldu.

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'nin devre arasındaki ilk hedefinin Cenk Tosun olduğu da konuşulan haberler arasında...

Cenk Tosundan paylaşım: Az kaldı, dönüyorum

 

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