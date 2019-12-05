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05.12.2019 - 22:52 | | Skorer Dış Haberler

Cenk'e müjde! Marco Silva gönderildi...

Everton, Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdiğini açıkladı. Silva, milli golcümüz Cenk Tosun'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.

Premier Lig'de Everton, 5-2'lik Liverpool yenilgisinin ardından teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdi. 

Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'un getirildiği ve Chelsea maçında takımın başında olacağı belirtildi. Silva, milli forvet Cenk Tosun'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.

Everton, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.

Cenke müjde Marco Silva gönderildi...

Cenke müjde Marco Silva gönderildi...

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