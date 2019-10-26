Cesar Grup Ümraniyespor: 4 - Altınordu: 0
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.
Cesar Grup Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Akabueze), Gomis, Gimbert (Dk. 84 Aykut Emre Yakut)
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek, Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Derici), Yasin Ozan (Dk. 68 Fatih Aktay)
Goller: Dk. 9 ve 44 Gimbert, Dk. 28 Serkan Göksu, Dk. 38 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 14 Timur Temeltaş, Dk. 81 Fernandes, Dk. 83 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 21 Ersel Aslıyüksek, Dk. 67 Berkay Samancı (Altınordu)