Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Ümraniyespor'a 2-1'lik galibiyeti getiren gollerin altında Emircan ve Gimbert'in imzası vardı. Konuk ekibin tek sayısı ise Arabidze(p)'den geldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze), Gimbert

Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş), Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni), Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller), Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen

Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90 2 Okan Adil Kurt, Dk. 90 3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)