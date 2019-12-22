Cevabı sahada olacak

CELAL UMUT EREN

Gazeteci Driton Latifi, vatandaşının son durumunu Milliyet’e anlattı. 25 yaşındaki golcünün Beşiktaş maçı öncesi çok istekli olduğunu vurgulayan Kosovalı yazar, “Muriç, bu maçı beklediğini söylüyor. Son dönemde çıkan transfer haberlerine en iyi cevabı sahada vermek istiyor” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de 16. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Lig yarışının kaderini etkileyecek maçta sarı-lacivertlilerin en büyük kozu golcü Vedat Muriç olacak.



Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maçta 10 gol atan ve yıldızlaşan Kosovalı forvetin son durumunu Kosovalı Gazeteci Driton Latifi, Milliyet’le paylaştı. Veqsport.com yazarı Latifi, Muriç’in Beşiktaş derbisini beklediğini belirterek, “Muriç, bu maçı beklediğini söylüyor. Son dönemde hakkında çıkan transfer haberlerine en iyi cevabı sahada vermek istiyor. Kendisiyle alakalı çıkan transfer konuşmaları, bonservis bedelleri ya da izleniyor haberleri hiç ama hiç etkilemiyor. Tamamıyla derbiye motive olmuş durumda. Hem kendisi için hem de takımı için bu derbi maçının ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Yüzde 100’ü ile bu maça hazırlanıyor. Biraz şans yanlarında olursa Beşiktaş’ı yenebileceklerini çünkü iyi olan tarafın kendileri olduğuna inanıyor. Ayrıca bu karşılaşmanın Fenerbahçe açısından çok kritik olduğunun farkında” ifadelerini kullandı.



Vedat Muriç’in Kosova’da ülke federasyonu tarafından 2019’un ‘en iyi futbolcusu’ olduğunu da anımsatan Kosovalı Driton Latifi şu sözlerle son durumu anlattı: “Muriç şu ana kadar daha iyi bir takım ya da daha iyi bir ligde oynayacak değerde olduğunu birçok kez gösterdi. Bana kalırsa, Muriç açısından da Beşiktaş gibi bir rakibe karşı yapacakları bu derbi, iyi bir test maçı olacak. Kosova’nın en iyi futbolcusu seçildi son olarak. Bu ödül ona Kosova Futbol Federasyonu tarafından verildi. Bu ödül Muriç için çok anlamlı. Çocukluğundan beri gelen süreçte çok önemli. Beşiktaş derbisi öncesi bu ödül bir moral oldu.”