Ceyhun Kazancı: 4 büyüklerin toplam geliri yüzde 23 arttı

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Ezgi Toper'in sorularını yanıtladı...

İşte Kazancı'nın sorulara verdiği yanıtlar:

• Bu yıl 4. sayısını paylaştığınız Ekolig Futbol Ekonomisi Raporu’na göre Avrupa’da futbol pastası ne kadar büyüdü? Süper Lig bu anlamda nerede konumlandı?

- Avrupa futbol pastasının büyüklüğü 25 milyar €’yu aştı. 53 futbol liginin 25 milyar €’yu geçen gelir pastasında en büyük pay (%70’i) 5 büyük lige ait.

- Geçtiğimiz sezon gelirleri %30 oranında artarak 3,2 milyar TL’den 4,2 milyar TL’ye ulaşan Süper Lig, Avrupa’nın en hızlı büyüyen futbol liglerinden bir tanesi oldu.

- Özellikle yayın gelirleri konusunda Avrupa’nın 6. büyük ligiyiz. ( 1,9 milyar TL’ye yakın gelirle) - Seyirci ortalamasında 7.sıradayız. - 1,3 milyar TL’yi geçen ticari gelirlerimiz, 4 milyar TL’ye ulaşan marka değerimiz de Süper Lig’in gelişmekte olduğunu göstermekte.

- Avrupa’nın 5 büyük ligini bir kenara koyarsak şuanda doğrudan rekabet halinde olduğumuz ligler Portekiz Premier Ligi, Rusya Premier Ligi ve Hollanda Eredivise diyebiliriz.

• Son iki sezonun seyirci ortalaması ve doluluk oranlarına göre Süper Lig’i değerlendirebilir miyiz? Avrupa Ligleri ile kıyasladığımızda neredeyiz?

- 2018-19 sezonunda Avrupa’nın 5 büyük liginin seyirci ortalaması 31.300, doluluk oranı ortalaması ise %78’lerde idi. - Listenin ilk 5 sırasında 5 büyük ligin olmasının en büyük nedenlerinden biri de bu liglerde sezon boyunca kendi taraftarları dışında ciddi anlamda bir spor turisti potansiyeli bulunması. Premier Lig ekipleri ve La Liga’da Real Madrid ile Barcelona burada başı çeken kulüpler. Örneğin Barcelona’nın stadına gelen 5 futbolseverden 1’i ülke dışından gelen spor turistidir.

- 44.000’e yakın ortalama/%89 doluluk oranı ile lider Bundesliga olurken, Premier Lig 38.200’lerdeki seyirci ortalaması ve %97 doluluk oranıyla ile 2.sırada yer aldı.

- La Liga’nın ortalaması 27.000’e yaklaştı. (Ki burada seyirci ortalaması 75.000 olan Barcelona ile 60.600 olan Real Madrid’in bu ortalamada büyük etkisi bulunmakta)

- La Liga’yı Serie A ve Ligue 1 takip ederken, Rusya Premier Lig %20 oranındaki seyirci artışı ile Avrupa’nın seyirci ortalamasını en yüksek oranda artıran ligi oldu. (18.000’e yakın ortalaması ile)

- Rusya Premier Lig’in seyirci sayısının artmasında 2018 Dünya Kupası’na yaptıkları ev sahipliğinin etkisi büyüktür. Bu organizasyon ile Rusya Premier Lig’i lehine ciddi bir farkındalık oluşmuştur.

- Süper Lig’e dönecek olursak 12.800’lerde olan seyirci ortalaması geçtiğimiz sezon 14 bin bandına ulaştı. Son haftalarda küme düşmesi kesinleşen takımların tribünlerindeki seyirci azalışı olmasaydı Süper Lig 14 bin barajını kolaylıkla aşardı. Ki 2018-2019 sezonunun ilk haftalarında 15-16 binlere gelinmişti.

• Ekolig’de Süper Lig’in maç günü gelirlerinin %24 oranında artış gösterdiğini belirtiyorsunuz. Bu gelir artışının en büyük etkenleri neler?

- 2017-18 sezonunda 396 milyon TL olan Süper Lig’in maç günü gelirleri 2018-19 sezonunda %24 artışla 491 milyon TL’ye çıktı.

- Ligin toplam maç günü gelirlerinin %87’sinin 4 büyüklerin gelirlerine ait. Diğer gelir kalemlerinde olduğu gibi burada da ligi domine eden kulüpler 4 büyükler.

- Geçtiğimiz sezon Beşiktaş haricinde 3 büyük takım maç günü gelirlerini artırdı. Buna rağmen 2017-18 sezonunun maç günü gelirlerine oranla 4 büyüklerin toplam gelirlerinde %23 oranında bir gelir artışı oldu. Diğer bir deyişle, 4 büyüklerin maç günü geliri artışıyla Süper Lig’in gelir artışı neredeyse aynı.

- Bu arada belirtmekte fayda var. Bursaspor, BB Erzurumspor ligin 4 büyüklerden sonra en fazla seyircili takımlardan idi. Bu kulüpler bugün 1.Lig’de mücadele etseler de seyirci destekleri devam ediyor. Süper Lig’e yükselen takımlar için maalesef aynı şeyleri söyleyemiyoruz.

• Maç biletleri fiyatlarına baktığımızda ligin ortalama bilet fiyatı ne kadardı geçen sezon? En fazla maç biletini hangi kulüpler sattı?

- Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in bilet fiyat ortalaması 66,74 TL idi. Bir önceki sezona göre %4,5 oranında bilet fiyatında bir azalma olduğunu söyleyebiliriz.

- 4 büyüklerin bilet fiyat ortalaması ise %35,5 oranında artarak 109,52 TL’den 148,50 TL’ye yükseldi. Bu rakam 4 büyükler dışındaki takımların bilet fiyat ortalamasının neredeyse 5 katı.

- Ligin son iki sezonda da bilet başına en fazla gelir elde eden takımı Galatasaray oldu. 2017-18 sezonunda 170 TL olan bilet fiyat ortalaması geçen sezon 243 TL ulaşırken, derbilerdeki ortalama ise 385 TL olarak kayıtlara geçti.

- Ligin bilet satışlarında ise son iki sezonda iki farklı lider vardı. 2017-18 sezonunda 300 bine yakın bilet satışıyla Fenerbahçe en fazla bilet satan kulüp olurken, geçen sezon 250 bini geride bırakan bilet satışıyla Trabzonspor ilk sırada yer aldı.

• Passolig Kart sayısında 5 milyonu geride bıraktınız. 4 büyüklerin Passolig Kart adetlerinde son durum nedir? En fazla kadın taraftar oranı hangi kulüpte?

- Geçtiğimiz sezon sonunda 4,6 milyon adet olan Passolig Kart sayısı şuan itibariyle 5 milyonu geride bıraktı.- Galatasaray geçtiğimiz haftalarda 1 milyon barajını aşan ilk kulüp olurken, Fenerbahçe kart sayısında 960 bine yaklaştı.

- Beşiktaş 785.000, Trabzonspor ise 293.000’de. Passolig Kart adetlerine bakarsak ligin 4 büyüklerin domine ettiğini söyleyebiliriz. 5 milyonu geçen Passolig Kart Ligi’nde 3 milyon 75 bin taraftar 4 büyüklerin taraftarı.

- 4 büyükleri 150.000’e yakın kart sayısı ile Bursaspor takip ediyor.Yine Konyaspor’un kart sayısı da 145.000’e yaklaşmış durumda.

- Kart sahipleri içerisindeki kadın taraftar potansiyeli %14 seviyesinde. Takım bazlı baktığımızda %17 kadın taraftar oranıyla ilk sırada Beşiktaş’ın yer aldığını görüyoruz. Trabzonspor ise %15 ile ikinci sırada.

- Fenerbahçe ve Galatasaray’da bu oran %14.

- Kadın taraftar oranı en az takımlar ise %7 ile Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor kulüpleri oldu.

- 4 büyüklerden sonra en fazla kadın taraftar Göztepe ve Eskişehirspor’da. Her iki kulübün de Passolig Kart sahipleri içerisinde kadın taraftar oranı %14

• Maça cep telefonlarıyla giriş de üzerinde durduğunuz bir istatistik. 2017-2018 ile 2018-2019 sezonunu kıyasladığımızda maça cep telefonlarıyla maça giriş oranları hakkında neler söylemek istersiniz?

- 2017-2018 sezonunda %13 olan maça cep telefonuyla giriş oranı geçen sezon %22 ortalamaya ulaşmıştır.

- Bugüne kadar Passo Mobil Uygulaması’nı 4,7 milyon kişi cep telefonuna indirmiştir.

- Cep telefonuyla maça giriş oranında ilk sırada 4 büyükler yer alıyor. 4 büyüklerin ortalaması:%32

- 4 büyüklerden sonra ilk sırada %29 oranla Göztepe geliyor.

• Süper Lig’in gelirlerinin büyük bölümü 4 büyüklere ait. 4 büyüklerin geçtiğimiz sezon gelirlerinde nasıl değişimler oldu?

• Geçtiğimiz sezon gelirlerini %76 oranında artıran Galatasaray, 900 milyon TL’yi aşan gelirleriyle hem sahada hem de gelirlerde ligin şampiyonu olmuştur.

• Beşiktaş gelirlerini %15 azaltırken, Fenerbahçe %35, Trabzonspor ise %55 oranında büyüme elde etmiştir.

• 4 büyüklerin toplam gelirlerine baktığımızda da %29 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Burada da Süper Lig’in toplam büyüme oranı ile neredeyse aynı bir büyüme oranı dikkatimizi çekiyor.



