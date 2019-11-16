Ceyhun YÄ±ldÄ±zoÄŸlu: "HatalarÄ±mÄ±zÄ± tekrarlamamamÄ±z gerekiyor

FIBA 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri E Grubu ikinci haftasÄ±nda Litvanya'yÄ± konuk edecek A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ceyhun YÄ±ldÄ±zoÄŸlu, Ã¶nceki maÃ§taki hatalarÄ± tekrar etmemeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, yarÄ±n 17.30'da baÅŸlayacak maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±, Mersin'deki Servet TazegÃ¼l Spor Salonu'nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

YÄ±ldÄ±zoÄŸlu yÃ¶netimindeki idmanÄ±n basÄ±na aÃ§Ä±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ä±sÄ±nma hareketleri yapan sporcular, destek olmak iÃ§in salona gelen kÃ¼Ã§Ã¼k basketbolcularla da sohbet ederek, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.Â

Millilerin, basÄ±na kapalÄ± devam eden 2 saatlik antrenmanda ÅŸut, taktik ve savunma Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

"KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam etmek istiyoruz"

YÄ±ldÄ±zoÄŸlu, gazetecilere aÃ§Ä±klamada, oyuncularÄ±n ligde gÃ¶sterdikleri performansÄ±, milli formaya da yansÄ±tmalarÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi. SÄ±rbistan'a 59-56 yenildikleri maÃ§Ä±n son anlarÄ±nda savunma ve hÃ¼cum hatalarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±zoÄŸlu, "Litvanya maÃ§Ä±nda, Ã¶nceki hatalarÄ±mÄ±zÄ± tekrarlamamamÄ±z gerekiyor. Litvanya tecrÃ¼beli bir ekip. ÅžutÃ¶r ve uzun oyunculara sahipler. DolayÄ±sÄ±yla dikkatli olmamÄ±z, aynÄ± zamanda da maÃ§Ä±n birinci saniyesinden son saniyesine kadar savunmayÄ± elden bÄ±rakmamamÄ±z gerekiyor." dedi.

YÄ±ldÄ±zoÄŸlu, karÅŸÄ±laÅŸmaya iyi hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan, "TÃ¼rk insanÄ± her zaman milli takÄ±mlara teveccÃ¼h gÃ¶steriyorlar. YarÄ±n da bizi yalnÄ±z bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± biliyorum. Bu jenerasyon geÃ§iÅŸini onlarÄ±n da yardÄ±m ve desteÄŸiyle daha pozitif geÃ§mek istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Milli takÄ±mÄ±n, yeni ve genÃ§ oyuncularla yola devam ettiÄŸine vurgu yapan YÄ±ldÄ±zoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Milli takÄ±mÄ±mÄ±z, uluslararasÄ± ÅŸampiyonalarda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼cadeleler verdi. Ã‡ok deÄŸerli oyuncularÄ± kaybettik ama onlarÄ±n yerine de yavaÅŸ yavaÅŸ genÃ§ oyuncular geliyor. Bu bir sÃ¼reÃ§. Bu sÃ¼reci Ã§ok pozitif kullanmak ve tekrar kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam etmek istiyoruz. Ä°lk hedefimiz istediÄŸimiz sonuÃ§larÄ± alarak gruptan Ã§Ä±kmak. Daha Ã¶nceleri ÅŸampiyonalarda kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdik; hep 5 iÃ§erisindeydik. Tekrar o gÃ¼nleri bulmak ve ÅŸampiyonalara, olimpiyatlara katÄ±lmak istiyoruz."Â

Cansu KÃ¶ksal: "MaÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

Oyunculardan Cansu KÃ¶ksal da SÄ±rbistan karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok iyi mÃ¼cadele etmelerine raÄŸmen 3 sayÄ±yla kaybettiklerini ifade ederek, bu durumun Litvanya maÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nemini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MÃ¼sabakaya iyi hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Cansu, "MaÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°yi bir enerjiyle oynarsak kazanÄ±rÄ±z. Ä°lk Ã¶nceliÄŸimiz kazanmak, onun sonrasÄ±nda da farkÄ± aÃ§mak istiyoruz. BÃ¼tÃ¼n taraftarlarÄ± davet ediyoruz ki zaten tÃ¼m tribÃ¼nler dolmuÅŸ, biletler tÃ¼kenmiÅŸ." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Cansu, hÄ±zlÄ± bir rakibe karÅŸÄ± oynayacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, iyi savunma yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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