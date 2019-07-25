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25.07.2019 - 12:48| ANKARA (AA)

Cezayir, FIFA sıralamasında 28 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında en hızlı çıkışa, 28 basamak birden yükselen Cezayir imza attı.

Cezayir, FIFA sıralamasında 28 basamak yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında, Afrika Uluslar Kupası, Kupa Amerika ve CONCACAF Altın Kupa finalleri nedeniyle köklü değişikler yaşandı.

Kupa Amerika'yı kazanan Brezilya, dünya sıralamasında Fransa'yı geride bırakarak ikinciliğe yükselirken, Belçika ise zirvedeki yerini korudu. Güney Amerika temsilcileri Uruguay, Kolombiya ve Arjantin de çıkışa geçerek sıralamada ilk 10 takım arasına adlarını yazdırdı.

Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir ise 28 basamak birden yükselerek 40'ıncılığa yerleşirken, ayın en hızlı çıkışını gerçekleştiren takım olarak öne çıktı.

CONCACAF Altın Kupa'yı kazanan Meksika 6 basamak çıkarak 12'nciliğe, finalde kaybeden ABD ise 8 basamak yükselerek 22'nciliğe yerleşti.

Türkiye'nin ise 37. basamaktaki yeri değişmedi.

 

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