Chamberlain: Salah ve Mane oruç tutuyor, biz saygı duyuyoruz

Liverpool'un İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin Ramazan ayında Oruç tutuklarını ve takım olarak buna saygı duyduklarını belirtti.

Takım çalışanlarının onlarla çok iyi ilgilendiklerinden bahseden Ox Chamberlain "İkisi de Müslüman, ikisi de Afrikalı. Her sezon farklı zamanlarda Ramazan ayında oruç tutyorlar, buna takım olarak saygı duyuyoruz. Yemek yiyemiyor ve su içemiyorlar. Onlara saygı duyuyoruz ve aynı zamanda teknik ekiptekilerle birlikte yardım da ediyoruz."diyerek sözlerini noktaladı.

Mane ve Salah bu sezon Liverpool için bu sezon birlite oynadıkları 18 maçta 21 gol 12 asist yaptı.